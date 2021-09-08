Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

В МЧС сообщили, что трагическая гибель главы министерства произошла во время того, как он спасал человека.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.

Первоначально информация о гибели министра появилась в телеграм-канал «Борус».

Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий также являлся членом Совбеза России. Ему было 55 лет.

Накануне сообщалось, что Зиничев открывал в Дудинке Красноярского края крупномасштабные учения в арктической зоне. 8 сентября стало известно, что он также проверил строительство нового пожарного депо в Норильске, а также посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС.