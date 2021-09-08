В Нью-Йорке опознали двух жертв терактов 11 сентября

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка опознало двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года, передает ТАСС.

«Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646-й жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой», — сообщили в управлении.

По данным организации, установление личностей этих погибших стали первыми с октября 2019 года, 1 106 (40%) из 2 753 жертв терактов до сих пор не опознаны.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подписал указ о рассекречивании материалов, которые имеют отношения к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Он отметил, что сделал это, потому что пообещал обнародовать материалы проведенного ФБР расследования террористических атак, произошедших почти 20 лет назад.

До этого около 1 800 американцев, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт 11 сентября, призвали американского президента Джо Байдена не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и в Пентагоне, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии.