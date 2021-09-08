Минздрав заявил, что при взрыве газа в Ногинске никто не погиб

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске никто не погиб, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По ее словам, глава ведомства Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль.

Кузнецова уточнила, что в общей сложности госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья сообщает, что число пострадавших при взрыве, предварительно, увеличилось до восьми, среди них двое детей.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено после взрыва газа в подмосковном Ногинске.