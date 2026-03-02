Ракетные удары разрушили жилые дома в Тегеране

SNN: много жилых домов разрушены в результате ударов по центру Тегерана

Много жилых домов разрушены в результате ударов по центру Тегерана. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

Отмечается, что есть погибшие и пострадавшие. Число их не называется.

Телеканал также сообщил, что два удара пришлись по району в Тегеране, где расположено посольство России.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».