В районе Ормузского пролива атаковано еще одно судно

Под удар попало еще одно судно, которое пыталось пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Еще одно судно, пытавшееся незаконно пройти через Ормузский пролив, было атаковано», — говорится в публикации.

По данным агентства, в настоящее время оно тонет.

При этом название судна не уточняется.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Одновременно рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

Ранее в Иране заявили о готовности к затяжной войне.