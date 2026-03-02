Дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отец не покончил с собой

Дочь бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова Альвина заявила, что ее отец не покончил с собой. Она считает, что его «заставили замолчать», пишет Telegram-канал Mash.

«По словам Альвины, его «заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу». Экс-сенатор переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и говорил о встречах. В слитых файлах нашли фото Джабраилова — на нем бизнесмен занимался каратэ. Сам Умар Алиевич говорил, что не помнит, где и когда оно снято», — сказано в посте.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что незадолго до суицида Джабраилов засветился в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. По информации журналистов, в архивных документах нашли фотографию Джабраилова во время занятий каратэ. Предположительно, его сфотографировали в начале 90-х годов.

Также, как стало известно SHOT, в мае 2001 года пособница Эпштейна Гислейн Максвелл получила от Джабраилова дружеское письмо. В нем бизнесмен писал, что хочет «побыть с ней два дня и позаботиться». Позже Джабраилов подтвердил, что знаком и с Гислейн, и с Эпштейном. По данным SHOT, он признался, что отдыхал в общих компаниях с финансистом и дружил с его любовницей.

Ранее Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди.