Зеленский заявил, что новый раунд переговоров может не состояться в Абу-Даби из-за Ирана

Новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти 5-8 марта, ориентировочно 5-6 марта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Он рассказал, что встреча планировалась в Абу-Даби, однако сейчас из–за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. Украинская сторона ждет ответа от партнеров, добавил Зеленский.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса.

По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины называл требование «чушью». Западные СМИ пишут, что уступка территорий может стать наименее плохим вариантом для Киева в условиях истощения ресурсов.

Ранее сообщалось, что украинская делегация получила новую инструкцию к мирным переговорам в Женеве.