Стала известна реакция Пентагона на ответные удары Ирана

В Пентагоне нарастают опасения, что конфликт с Ираном затянется надолго. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники

По словам одного из них, в ведомстве царит «напряженная и параноидальная атмосфера».

В Пентагоне и администрации президента США опасаются, что ситуация «выйдет из-под контроля».

По данным издания, ряд высокопоставленных американских чиновников опасаются затягивания конфликта на несколько недель. Это может произойти из-за нехватки ракет-перехватчиков для средств противоракетной обороны, что, в итоге, может усугубить ситуацию.

Другой источник газеты добавил, что США недооценили эту проблему.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о готовности к затяжной войне.