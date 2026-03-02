Мать Тиммы потребовала у Седоковой украшения сразу после кончины баскетболиста

Адвокат семьи Тиммы сообщила, что после кончины баскетболиста его мать спрашивала про украшения

Адвокатка семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова раскрыла диалог певицы Анны Седоковой и матери баскетболиста сразу после его кончины. Ее слова передает News.ru.

По словам адвокатки, Аусма Тимма узнала о кончине сына по радио и сразу же позвонила Седоковой. Женщина не могла дозвониться до невестки четыре часа.

«И она сразу спросила: «Где драгоценности Яниса? Какие доступы, коды и пароли к картам и прочее?» — заявила адвокатка.

Гаврилова подчеркнула, что Тимма имел дорогостоящие украшения, подвески и часы. После кончины баскетболиста его семья получила два его телефона. Остальные, как заявила юристка, забрала Седокова. Артистка утверждает, что другие два смартфона спортсмен украл у нее.

По словам Гавриловой, правоохранительные органы обнаружили в телефоне Тиммы его переписку с Седоковой с обвинениями.

«Он ее упрекал в том, что она его оставила без копейки. Я не буду это сейчас обсуждать, простите. Это не то, на что я уполномочена», — отметила Гаврилова.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее латвийские силовики вызвали на допрос Седокову.