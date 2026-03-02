Размер шрифта
Министр обороны РФ поздравил военных со взятием Резниковки и Дробышево в ДНР

Белоусов поздравил взявших Резниковку и Дробышево в ДНР российских бойцов
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ со взятием под контроль населенных пунктов Резниковка и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

«Белоусов поздравил командование и личный состав 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населенного пункта Резниковка», — говорится в сообщении.

Глава ведомства поблагодарил российских военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. По его словам, бойцы бригады продолжал с честью служить своей стране.

Также Белоусов поздравил командование и личный состав 252-го мотострелкового и 237-го танкового полков со взятием под контроль Дробышева. Министр выразил благодарность военнослужащим за проявленные мужество и героизм.

О переходе Резниковки и Дробышева под контроль ВС РФ Минобороны сообщило днем 2 марта. По данным ведомства, боевые задачи выполнили военнослужащие группировок войск «Запад» и «Юг».

Ранее на Украине заявили, что российская армия уничтожила дамбу в ДНР.

 
