Министр обороны РФ поздравил военных со взятием Резниковки и Дробышево в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ со взятием под контроль населенных пунктов Резниковка и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.
«Белоусов поздравил командование и личный состав 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населенного пункта Резниковка», — говорится в сообщении.
Глава ведомства поблагодарил российских военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. По его словам, бойцы бригады продолжал с честью служить своей стране.
Также Белоусов поздравил командование и личный состав 252-го мотострелкового и 237-го танкового полков со взятием под контроль Дробышева. Министр выразил благодарность военнослужащим за проявленные мужество и героизм.
О переходе Резниковки и Дробышева под контроль ВС РФ Минобороны сообщило днем 2 марта. По данным ведомства, боевые задачи выполнили военнослужащие группировок войск «Запад» и «Юг».
Ранее на Украине заявили, что российская армия уничтожила дамбу в ДНР.