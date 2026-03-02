Размер шрифта
Спотовые цены на газ в Европе подскачили на фоне событий вокруг Ирана

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре
Стрингер/РИА Новости

Военные действия в Иране спровоцировали скачок спотовых цен на газ в Европе на десятки процентов. Об этом пишет «Интерфакс»

Дополнительным фактором, подтолкнувшим цены вверх, стало сообщение о приостановке в связи с военными атаками производства сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Ras Laffan, принадлежащем катарской государственной компании QatarEnergy.

Цена газа с поставкой «завтра» на нидерландском хабе TTF, являющемся эталоном для европейского рынка, к середине 2 марта достигла отметки в $510 (39,4 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Это существенно выше цены закрытия торгов в пятницу, которая составляла $387 (29,9 тыс. рублей).

В течение февраля наблюдалась противоположная тенденция – снижение цен от локального пика в $500 (38,6 тыс. рублей), что было связано с прогнозами о наступлении более теплой погоды.

Отмечается, что напряженная ситуация в Персидском заливе может создать риски для поставок газа по трубопроводам из Ирана в соседние страны. Кроме того, она угрожает снижением объемов экспорта СПГ из региона, в частности из Катара (крупнейшего мирового экспортера), а также ОАЭ и Омана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена нефти Brent выросла на более чем 7% на фоне ударов по Ирану.

 
