В Иране сообщили о смерти жены верховного лидера Ирана

Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась в результате полученных при ударах ранений. Об этом сообщает иранский телеканал Al Alam.

По информации агентства NourNews, она находилась в коме после ударов Израиля и США по исламской республике 28 февраля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта был ликвидирован Хаменеи. Президент США Дональд Трамп назвал его «одним из самых злых людей в истории». В свою очередь российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что в России Хаменеи будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

