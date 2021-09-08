Мясников назвал отличительную особенность приема витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал об отличительной особенности приема витамина D, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в целом витамины, которые содержатся в продуктах, усваиваются в организме лучше, чем те, которые человек получает во время приема витаминно-минерального комплекса. При этом специалист добавил, что в ряде случаев витамины следует принимать в виде таблеток.

«Витамин D — это одно из небольших исключений. <…> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», — подчеркнул Мясников.

Врач объяснил, что принимать витамин D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно следует в случаях лабораторного подтверждения дефицита вещества.

Ранее врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур рассказала, что большая часть населения России испытывает хронический дефицит витамина D, который мы получаем через солнечный свет — этот витамин невозможно «запасти», что приводит к снижению настроения.