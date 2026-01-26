В России раскрыли объем оставшегося газа в единственном ПХГ в Прибалтике

В Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ), являющемся единственным ПХГ Прибалтики, осталось менее трети запасов газа. Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

«На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в 2025 году такой уровень заполненности ПХГ фиксировался 21 апреля, когда завершился сезон отбора. По данным «Газпрома», недостаточный объем газа в Инчукалнском хранилище может создать серьезные проблемы для газоснабжения жителей стран Прибалтики.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии назвали мошенничеством запрет ЕС на импорт газа из России.