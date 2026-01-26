Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В России раскрыли объем оставшегося газа в единственном ПХГ в Прибалтике

«Газпром»: в Инчукалнском ПХГ Прибалтики осталось менее трети запасов газа
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

В Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ), являющемся единственным ПХГ Прибалтики, осталось менее трети запасов газа. Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

«На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в 2025 году такой уровень заполненности ПХГ фиксировался 21 апреля, когда завершился сезон отбора. По данным «Газпрома», недостаточный объем газа в Инчукалнском хранилище может создать серьезные проблемы для газоснабжения жителей стран Прибалтики.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии назвали мошенничеством запрет ЕС на импорт газа из России.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!