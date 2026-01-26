«Рассчитывать на будущее бесполезно»: Кафельников о вылете Андреевой с Australian Open

Известный российский теннисист Евгений Кафельников подверг критике игру 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ничего нельзя сказать об игре Мирры. С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — заявил он.

Андреева завершила выступление на стадии 1/8 финала турнира, проиграв украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. За игру на турнире россиянку подверг критике и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков, отметивший, что не видит перспектив.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.