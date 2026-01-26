Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Рассчитывать на будущее бесполезно»: Кафельников о вылете Андреевой с Australian Open

Кафельников: с такой игрой Андреевой рассчитывать на будущее бесполезно
IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Известный российский теннисист Евгений Кафельников подверг критике игру 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ничего нельзя сказать об игре Мирры. С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — заявил он.

Андреева завершила выступление на стадии 1/8 финала турнира, проиграв украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. За игру на турнире россиянку подверг критике и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков, отметивший, что не видит перспектив.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!