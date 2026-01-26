ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с военного аэродрома в Техасе

Flightradar24: США перебрасывают на Ближний Восток грузы с базы ПВО в Техасе

Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III осуществляют переброску грузов на Ближний Восток с аэродрома Роберт Грей в штате Техас. Об этом свидетельствуют данные авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Указанный аэродром используется, в том числе, 62-м армейским полком противовоздушной обороны, дислоцированным в Форт-Кавасосе. На этой базе находятся зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, предназначенные для перехвата баллистических целей.

По данным авиаресурсов, за минувшие 48 часов американские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов. В частности, были зафиксированы полеты на авиабазу Муваффак Салти в Иордании, а также один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

21 января газета The Wall Street Journal писала, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. По данным журналистов, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

В свою очередь, издание The Times of Israel сообщало, что Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

Ранее в Иране порекомендовали военным США прощаться с семьями.