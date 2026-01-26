Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, в период с 15:00 до 20:00 российские военные сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью и три — над Крымом.

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились 111 126 беспилотников.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска на фоне переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ под Кировоградом.