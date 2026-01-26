В российском регионе второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: системы ПВО в пятый раз сработали над Белгородской областью

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах второй раз за день, системы ПВО сбили воздушные цели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами в пятый раз сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели противника», — написал глава области.

Гладков добавил, что по предварительным данным, пострадавших в результате работы систем ПВО нет, информация о последствиях на данный момент не поступает.

В 20:40 губернатор написал, что в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округе была объявлена ракетная опасность. Гладков призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Об отбое сигнала «Ракетная опасность» было объявлено спустя восемь минут, о чем также написал губернатор.

В 16:31 мск Гладков также призвал граждан оставаться в подвалах до получения сигнала «Отбой ракетной опасности» на фоне объявленной угрозы ракетной атаки. В 16:43 губернатор объявил об отбое опасности.

24 января Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. По его словам, предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

Глава региона добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов. Как сообщил Telegram-канал Mash, в Белгороде во время атаки ВСУ произошло 50 взрывов.

21 января в Белгороде упал неустановленный боеприпас, который оставил воронку рядом с проезжей частью. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. Полицейские и инспекторы Госавтоинспекции оцепляли потенциально опасную зону и перекрывали движение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.