Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины, а сами наносят

Россию просят прекратить наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, но атаки беспилотников на РФ продолжаются. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает сайт Кремля.

В ходе разговора глава региона отметил, что в области завершили строительство 16 из 17 объектов для защиты от атак беспилотников. При этом удары дронов до сих продолжаются, подчеркнул Дрозденко.

«Да. <...> А нас просят этого не делать», — сказал Путин.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. По данным ведомства, в период с 15:00 до 20:00 российские военные сбили семь дронов над Белгородской областью и три — над Крымом.

15 января Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции, пока украинская сторона не будет готова к миру. По словам российского лидера, не везде, в том числе в Киеве, к этому готовы, однако Москва надеется, что осознание такой необходимости рано или поздно придет.

