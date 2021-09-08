Американка родила своего племянника, став суррогатной матерью по просьбе своей сестры

Жительница Флориды, 31-летняя Алисиа Мари Родригес стала суррогатной матерью по просьбе своей сестры Аманды и родила своего племянника, сообщает газета The Daily Mirror.

Аманда Родригес обратилась за помощью к своей сестре после того, как пять раз подряд пережила выкидыши и получила осложнения здоровья, не совместимые с естественной беременностью — в раннем возрасте девушке поставили диагноз антифосфолипидный синдром.

«Я была со своей сестрой, когда врач порекомендовал ей обратиться к суррогатному материнству, и я даже не дала ей возможности попросить меня о помощи. Я вызвалась добровольцем, потому что мы с ней очень близки», — рассказала Алисия Мари.

Она родила здорового мальчика, которого решили назвать Оливером.

«Для меня совершенно безумие то, что я мама, и еще более безумие то, что именно так я стала мамой. Я думаю, что это действительно красивая история, которую я могу рассказать Оливеру, когда он станет старше», — рассказала Аманда.

Ранее стало известно, что услуги суррогатного материнства могут разрешить оказывать в госклиниках.