Трое мексиканских рыбаков смогли вернуться домой после 4 недель дрейфа в океане

Трое мексиканских рыбаков из прибрежного штата Чьяпас смогли вернуться домой после четырех недель дрейфа в Тихом океане, сообщает издание Milenio.

«Десятого августа мужчины вышли на работу, однако сильный ветер унес их лодку в море. По радио они попросили помощи у владельца лодки, и за ними послали другой катер, но погодные условия помешали найти их», — рассказали в издании.

Трое мужчин в возрасте от 28 до 50 лет оказались без возможности вернуться домой, после того как на их лодке закончилось топливо и пропала радиосвязь.

«Чтобы выжить, им приходилось пить дождевую воду и кровь двух черепах, которых они смогли поймать, а также есть свежую рыбу», — указано в сообщении.

Моряки спаслись на 27 день — они увидели на горизонте скалу, к которой они смогли добраться, гребя только руками. Когда они добрались до суши, оказалось, что они находятся в 300 км от Пуэрто-Мадеро, где они вышли в море.

Двое из вернувшихся домой моряков — братья Хорхе и Маурисио Тринидад — заявили о желании сменить профессию Осмотревшие моряков врачи отметили, что их состояние удовлетворительное, хотя моряки и пострадали от обезвоживания и солнечных ожогов.