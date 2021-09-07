Опубликовано новое видео с подозреваемым в убийстве школьниц на Кузбассе

МВД опубликовало новое видео с Виктором Пестерниковым, подозреваемым в убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевск Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время Пестерников задержан и доставлен в отдел полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиции понадобилось меньше суток, чтобы установить состав преступления и задержать подозреваемого.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Накануне в СК подтвердили, что Пестерников вновь задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление, там обнаружили тела детей.

Ранее была опубликована характеристика Пестерникова из колонии.