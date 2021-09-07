На Алтае мужчина добивался встречи с сыном с помощью угроз бензопилой

В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело против мужчины, который угрожал зарезать бывшую сожительницу бензопилой, чтобы добиться встречи с сыном. Об этом сообщает портал Новости Горного Алтая.

По данным издания, женщина не разрешала подозреваемому встречаться с ребенком. Однажды отец увидел своего сына и бывшую возлюбленную на улице, решил силой забрать ребенка — вооружившись бензопилой, он пришел домой к потерпевшей.

На пороге его встретили хозяева дома, в просьбе отдать сына они сразу же отказали. Такой ответ не устроил мужчину — в гневе он схватил бывшую сожительницу, повалил на землю и поднес заведенную бензопилу к горлу. Вскоре он опомнился и самостоятельно покинул двор дома.

Подробности о задержании мужчины не приводятся.

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