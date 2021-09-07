Самый большой в России помидор вырастили в Красноярском крае

Жительница Минусинска Наталья Щербинина вырастила помидор весом 2 кг 270 гр. Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признало томат самым большим в России, сообщает администрация города.

«Самый большой помидор России весом 2270 гр. с окружностью 57 см, был выращен Натальей Щербининой (Россия) для фестиваля «Минусинский помидор-2021», — сообщает »Интеррекорд».

В администрации города уточнили, что помидор принес женщине победу в номинации «Минусинский чемпион-2021», а в качестве приза она получила автомобиль.

В начале августа кубанский повар Владимир Землянов попал в Книгу рекордов России после того, как приготовил 1 101 литр борща. Для того, чтобы приготовить это блюдо, кубанская команда потратила 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.