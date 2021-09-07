Побывавший в 150 странах Лавров назвал любимую из них

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что посетил порядка 150 государств, но все равно любит возвращаться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в пансионе воспитанниц Минобороны РФ министра спросили, в какую страну ему хочется возвращаться больше всего.

«Конечно, наша собственная, Российская Федерация. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше», — ответил Лавров.

Он отметил, что большинства людей хочет поближе к дому.

«Хотя есть и страны, в которых люди традиционно выезжали на работу за границу и оставались там, в частности в Европейском союзе очень много практикуется таких переездов», — продолжил дипломат.

По словам Лаврова, он никогда не бывал в Канаде.

Глава внешнеполитического ведомства также признался, что для него Россия является источником силы, местом, где он «работает, живет и отдыхает».

«Каждый год я провожу каникулы, отпуск где-нибудь на сибирских просторах, и это очень сильно подпитывает энергетикой», — добавил он.

Ранее Лавров рассказал о главных опорах внешней политики России.