СМИ: талибы* застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах у ее семьи

Бывшая сотрудница полиции Афганистана Бану Негар была застрелена на глазах у ее мужа и детей боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)», она была на шестом месяце беременности. Об этом сообщает телеканал «Би би си» со ссылкой на родственников жертвы.

Инцидент произошел в доме Негар, расположенном столице центральной провинции Гор Фирузкухе. Родственники женщины предоставили фотографии, на которых запечатлены ее сильно изуродованное лицо и испачканные кровью стены. Кроме того, факт убийства подтвердили трое местных жителей.

Сведения об убийстве обрывочны. «Би-би-си» связывает нежелание свидетелей рассказывать о произошедшем со страхом мести со стороны талибов.

«Талибан» заявил о непричастности к смерти Негар и пообещал расследовать убийство.

«Мы знаем об этом инциденте, и я подтверждаю, что талибы не убивали ее, наше расследование продолжается», — сказал телеканалу пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид.

Ранее в аэропорту Кабула была убита 20-летняя видеоблог Наджма Садеки. Это произошло спустя несколько дней после захвата афганской столицы талибами.