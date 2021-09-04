Снятая за дебош с рейса Москва–Анталья россиянка рассказала свою версию

Пассажирка, которую ранее сняли за дебош на рейсе Москва–Анталья, в беседе с РЕН ТВ поделилась своей версией произошедшего.

Она заявила, что случившееся произошло по вине бортпроводницы, которая «пыталась морально ее унизить», попросив надеть маску.

«Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту», — сказала пассажирка.

Она добавила, что после этого к ней подошли полицейские.

Теперь женщина собирается подать в суд на бортпроводника и авиакомпанию. По ее мнению, именно они являются виновниками инцидента.

Ранее стало известно, что на эту агрессивную пассажирку составили административный протокол.

Как сообщалось, в Москве женщина устроила дебош на рейсе, который должен был вылететь в турецкую Анталью. Причиной конфликта якобы стала просьба надеть маску.

В результате из-за поведения пассажирки отправка на курорт была задержана. Около 400 человек ждали вылета из российской столицы.