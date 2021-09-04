Замглавы «Талибана»* объявил о запрете беспорядочной стрельбы в воздух

Заместитель главы радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить стрельбы в воздух, в результате которой в Афганистане за сутки погибли или были ранены несколько десятков человек. Об этом сообщается на странице Afhan Urdu в Twitter, ресурс анонсирует себя как «Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана».

«Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбы в воздух в вашей провинции. Ни при каких обстоятельствах не должно быть стрельбы в воздух! Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность», — заявил Якуб, обращаясь к местным властям.

Согласно информации агентства Khaama Press, в течение суток в больницу в Кабуле было доставлено 17 тел погибших и 40 раненых. В городе Джелалабад в результате стрельбы также погибли или были ранены 17 человек.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 41 пострадавшем в результате беспорядочных стрельб в воздух в Афганистане.