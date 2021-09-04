Четыре человека погибли в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане

Четыре человека погибли, еще семь пострадали в Афганистане в результате нескольких инцидентов со стрельбой в воздух, совершенной боевиками радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что после гибели людей представители руководства движения призвали боевиков больше не устраивать стрельбы.

Из-за опасений местных жителей талибы заявили, что по распоряжению заместителя лидера «Талибана» Мохаммада Якуба у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в афганском Кабуле.

Позднее представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер. В честь этого события были произведены выстрелы в воздух.