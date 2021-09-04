Глава Минприроды назвал ежегодный размер ущерба от наводнений

Экономический ущерб от наводнений на территории России составляет порядка 75 млрд рублей ежегодно. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава Минприроды Александр Козлов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, к 2024 году ведомство намерено построить и реконструировать более 380 км сооружений инженерной защиты. Будут расчищены более 55% проблемных участков русел рек.

«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений», — добавил Козлов.

Министр добавил, что Минприроды также разработало новый федеральный проект по защите россиян о наводнений, однако в настоящее время проект имеет сложности, связанные с финансированием. По его словам, больше всего подобных мероприятий запланировано в регионах на Дальнем Востоке, где риски традиционное высоки.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС.