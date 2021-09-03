В Кабуле произошла стрельба

Стрельба произошла в афганском Кабуле, сообщает Sputnik Афганистан.

Причины и обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны. По предположению СМИ, талибы (организация запрещена в России) открыли стрельбу в честь захвата последнего неподконтрольного им региона Афганистана — провинции Панджшер, где были развернуты силы сопротивления.

Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщило о захвате Панджшера талибами, эту информацию подтвердил источник РИА «Новости».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, после этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.