Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в восьми регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о том, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в восьми регионах России, еще в 47 субъектах уровень заболеваемости снижается.

«А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз. И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам», — сказала Попова.

В России за последние сутки было выявлено 18 985 случаев коронавируса. У 7,7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 798 человек, при этом вылечились 18 669 пациентов.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавируса. За весь период умерли 184 812 человек, выздоровели 6 218 048 человек.

Ранее стало известно, что в России разработали тест-системы, которые позволяют быстро обнаружить различные штаммы коронавируса, в том числе выявленные не так давно «лямбду» и «йоту».