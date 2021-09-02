Диетологи посоветовали продукты, укрепляющие иммунитет осенью

Врач-диетологи рассказали россиянам, на какие продукты следует обратить внимание, чтобы укрепить иммунитет осенью. Об этом сообщает Ura.ru.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал расширить осенний рацион продуктами с достаточным количеством белка и противовоспалительным эффектом.

«Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок и так далее, но это и омега-3 жирные кислоты и витамин D. Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса», — пояснил Гинзбург.

Врач-диетолог Наталья Круглова обратила внимание на сезонные овощи и фрукты, а также приготовленные из них напитки, такие как компот и морс на основе брусники, смородины и ягод с антиоксидантами и витамином C.

Эксперты также посоветовали употреблять грубые углеводные продукты, такие как гречка, овсянка, бобовые и грубый хлеб. По словам Гинзбурга, они являются физиологичными, то есть довольно сытными, и их сложно переесть.

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