Россияне оценили инициативу вступления в брак со стороны женщин

Только каждый третий россиянин одобряет инициативу вступить в брак со стороны женщин. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

В нем приняли участие 1600 мужчин и женщин из разных округов России. 33% опрошенных представителей мужского пола положительно оценили предложение сыграть свадьбу от женщины. 42% процента отнеслись к такой ситуации нейтрально, а оставшиеся 25% поставили негативную оценку либо затруднились ответить.

При этом большинство мужчин приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений: положительно к этому отнеслись 53% опрошенных. 36% мужчин оценили подобную ситуацию нейтрально, ответили отрицательно или затруднились лишь 11% респондентов.

Женщины же в два раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации, большинство (44% и 52% соответственно) представительниц противоположного пола относятся к подобному нейтрально.

В целом инициативу вступления в брак со стороны женщины одобряют 24% россиян, 43% поставили нейтральную оценку, остальные не приветствуют подобную ситуацию или затрудняются ответить. При этом чем старше респонденты, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак.