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Госпитализация Берлускони оказалась обычным визитом к врачу

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Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии 84-летний Сильвио Берлускони не был госпитализирован, а просто сходил на прием к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении политика.

Собеседники агентства рассказали, что экс-премьер посетил миланскую больницу «Сан-Раффаэле», чтобы пройти небольшое медицинское обследование, которое длилось несколько часов.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован 1 сентября. Незадолго до этого, 26 августа, бывший премьер-министр лег в больницу для прохождения «тщательного клинического обследования». Тогда его представитель заявил, что состояние политика оценивается как удовлетворительное.

До этого, в феврале и марте 2021 года, Берлускони также находился в больнице. Из-за госпитализации бывший премьер-министр Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, занимающегося вопросами охраны законности в области управления.

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