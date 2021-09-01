В Москве в среду ожидается до +21°С и дождь

Жителей столицы в первый день календарной осени ждет дождливая погода, столбики термометров не превысят отметки в +21°С, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

1 сентября в Москве будет дождь, местами сильный. Погода прогнозируется облачная. В Московской области воздух прогреется до +23°С.

В ночь на четверг, 2 сентября, температура воздуха в городе опустится до +9°С.

«Дождь, местами сильный. Местами гроза», — ранее предупредили синоптики.

В этот день в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с дождем и грозой.

Метеоспециалисты уточнили, что скорость юго-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм. рт. с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром.