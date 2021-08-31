Пожар произошел в одном из прибрежных кафе в Сочи

Пожар произошел в одном из кафе в Сочи, на набережной Дагомыса. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю, кадры с места инцидента опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Отмечается, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В 07.56 спасатели локализовали огонь.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Для борьбы со стихией в кафе «Лагуна» задействованы 33 пожарных и 10 единиц техники.

Это не первый пожар в кафе в Сочи за последние дни. В пятницу, 27 августа, кафе «Южная ночь» загорелось на Приморской набережной в Сочи. В сети распространилось видео, на котором видно, как пламя охватило несколько строений, находящихся на территории заведения.

Накануне произошел пожар на подземной парковке бизнес-центра «Президент плаза» в Москве. Источник огня находится на минус четвертом этаже. Пожарным удалось его ликвидировать.