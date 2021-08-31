В Индии назвали предварительную причину неизвестной смертельной болезни

Неизвестная болезнь, из-за которой в Индии недавно умерли почти 70 человек, может быть вызвана лихорадкой денге, которую распространяют комары. Так считают власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка заболевания, передает India TV.

Заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад сообщил, что государственные органы уже получили соответствующие уведомления.

По данным индийского минздрава, у большинства заболевших наблюдалась высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У других пациентов медики зафиксировали сильную мигрень, боль в мышцах, тошноту, увеличение лимфатических узлов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск того, что зафиксированная в Индии неизвестная лихорадка распространится в России, практически отсутствует.

Накануне стало известно, что в индийском северном штате страны Уттар-Прадеш за последнюю неделю от неизвестной болезни погибли 68 человек, 40 из которых дети.

Как отмечают местные власти, из-за сильной влажности и высокой температуры пострадавшие районы оказались идеальным местом для распространения инфекционного заболевания.