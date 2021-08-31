В США разгневанный мужчина накричал на корреспондента в прямом эфире

Корреспондент NBC News Шакил Брюстер в прямом эфире рассказывал о последствиях урагана «Ида», когда к нему подбежал разгневанный мужчина и начал кричать ему в лицо. Видео происшествия телеканал впоследствии опубликовал отдельно.

На кадрах видно, как прохожий бежит в сторону журналиста. Тот некоторое время игнорировал его и продолжал рассказывать об урагане. Вскоре после того, как он закончил говорить и повернулся, мужчина подбежал и крикнул ему в лицо «передавай точно».

Позднее корреспондент написал в своем Twitter, что он и съемочная группа не пострадали.

Ранее боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России)потребовали у журналистки CNN Клариссы Уорд, ведущей репортаж с места событий в Кабуле, закрыть лицо платком. Она также рассказывала о словесных нападениях со стороны талибов. Во время прямой трансляции из аэропорта Кабула на нее в присутствии продюсера Брента Суэлса начали кричать талибы, которые требовали, чтобы она закрыла лицо. При этом в руках один из мужчин держал «огромный самодельный хлыст».