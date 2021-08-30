В России побит восьмилетний рекорд по коррупционным преступлениям

Генеральная прокуратура России зарегистрировала рекордное за последние восемь лет число коррупционных преступлений, половина из которых — взятки. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тыс.). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что около 12,1 тыс. таких преступлений приходятся на взяточничество. Причем на последние семь месяцев их число увеличилось на 27,4%. Больше всего случаев коррупции зафиксировали в Пермском (240) и Ставропольском (169) краях, а также в Санкт-Петербруге (135). При этом в каждом третьем случае сумма взятки не превышает 10 тыс. рублей.

Всего к августу ущерб от коррупционных преступлений составил 39,4 млрд рублей.

Ранее, 20 августа, президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией является «важной вещью» для страны. Глава государства подчеркнул, что российские власти уделяют данной проблеме большое внимание и будут делать все для ее искоренения.