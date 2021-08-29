Несколько поляков пытались сломать забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали группу из 13 человек, которые пытались сломать забор на границе с Белоруссией, сообщается в Twitter погранслужбы Польши.

По их данным, 12 задержанных являются гражданами Польши и еще один – гражданин Нидерландов.

«Продолжаются действия по предъявлению обвинений этим людям», — говорится в сообщении.

По данным издания «Страна.ua», среди задержанных Бартош Крамек – представитель международной неправительственной организации «Открытый диалог», которая занимается защитой в области прав человека на постсоветском пространстве.

В августе польские пограничники предотвратили более 3 тысяч попыток мигрантов прорваться через границу с территории Белоруссии. Для блокировки прохода нелегалов Польша увеличила военный контингент на границе с Белоруссией до 2 тысяч человек. Кроме того, началось возведение заградительной полосы из колючей проволоки.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также сообщал о планах построить на границе с Белоруссией 2,5-метрового забора, чтобы избежать развития миграционного кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил Варшаву в разжигании конфликта, поскольку, по его словам, именно поляки перебрасывали следовавших в Германию беженцев к белорусской границе.

На протяжении нескольких недель мигранты остаются на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве под охраной белорусских пограничников с одной стороны и польских с другой. При этом ни одна из стран не намерена размещать мигрантов у себя.