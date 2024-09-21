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На одной из главных барных улиц Санкт-Петербурга появится музей СВО

Фонд «Новая история» откроет на Думской улице в Петербурге музей СВО

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Pixabay

В Петербурге на Думской улице появится первый некоммерческий музей, посвященный специальной военной операции (СВО). Его готовится открыть фонд «Новая история», сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на главу организации и владельца ООО «ТД Нева» Алексея Ковалева.

Расположенное между Думской улицей и Перинной линией здание фонд получил в аренду от торгового комплекса «Перинные ряды». По словам Ковалева, в апреле текущего года здесь начался ремонт. Музей уже получил экспонаты из зоны боевых действий — поврежденную военную технику. Фонд планирует оборудовать музей мониторами и организовать онлайн-общение посетителей с участниками СВО. Кроме того, в заведении будут проходить мастер-классы, лекции и семинары с участием военных. Одно из помещений планируется оборудовать под оружейную комнату.

Ковалев рассказал, что работы по обустройству музея ведутся на пожертвования граждан и предпринимателей. На сегодняшний день сумма потраченных на проект средств составляет 15 млн рублей, тогда как общая сумма расходов оценивается в 41 млн рублей. Организаторы обратились в Президентский фонд культурных инициатив, попросив у него 19,8 млн рублей.

Глава «Новой истории» сообщил, что фиксированной платы за вход не будет — посетителям предложат оставить пожертвования. Ковалев убежден, что музей будет пользоваться популярностью среди участников СВО, волонтеров, историков, краеведов, экскурсоводов и блогеров.

В прошлом году на двух улицах Санкт-Петербурга — Думской и Ломоносова — Следственный комитет опечатал около двух десятков баров в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.

Ранее российский депутат подарил школе пулемет, привезенный с СВО.

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