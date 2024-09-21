Игрок сборной России расстроился из-за отмены матча с Таиландом

Отмена товарищеского матча с Таиландом расстроила всех футболистов сборной России. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил защитник московского «Локомотива» и национальной команды Александр Сильянов.

«Понятное дело, что все были очень расстроены, что матч сборной России против Таиланда во Вьетнаме отменили. Неприятно, что прилетели, а вторую игру не сыграли. Но рад, что мы смоли вылететь оттуда вовремя, как и планировалось», — сказал Сильянов.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Вместе с тем, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

Ранее ветеран «Зенита» Стрепетов призвал не причислять Глушенкова к иноагентам.