Стало известно, что на Украине в отставку могут отправить Умерова и Буданова

На Украине в отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение», — рассказал источник.

По его словам, Буданов является одним из альтернативных Ермаку влиятельных людей в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Источник отметил, что руководителем ГУР может глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова, а действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки.

20 сентября стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщило украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника в различных силовых структурах, связанных с силами обороны и безопасности.

Ранее Зеленского попросили уволить Сырского и Буданова.