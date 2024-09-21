Минобороны рассекретило данные об освобождении Эстонии

Министерство обороны России опубликовало секретные документы об освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, приурочив публикацию ко дню освобождения Таллина, 22 сентября 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый исторический раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах» содержит в себе рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. В этих документах в деталях раскрывается, как советские войска, в первую очередь 8-й Эстонский стрелковый корпус освобождали свою родную землю от немецких нацистов и их коллаборационистов из «Омакайтсе».

В частности, согласно рассекреченным документам, 8-й корпус под командованием генерал-лейтенанта Лембита Пэрна одним из первых ворвался на территорию Таллина, не позволив немцам вывести в море корабли с захваченным мирным населением — людей планировалось вывезти в Германию на принудительные работы.

Также бойцы корпуса, лейтенант Йоханнес Лумисте и ефрейтор Эльмар Нагельман, подняли Красное знамя над башней «Длинный Герман» в Таллине 22 сентября 1944 года. Солдат-освободителей жители Таллина встречали цветами.

До этого эстонские таможенники не позволили женщине провезти в страну георгиевскую ленту.

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