В Германии вновь отвергли возможность передачи Киеву ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он.

Шольц утверждает, что его позиция не изменится.

Он подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не способна сама использовать дальнобойные ракеты, поставляемые Западом, для этого понадобится эксперты из тех стран, где проводилось данное вооружение.

Украина требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории.

Ранее в Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине.