Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии вновь отвергли возможность передачи Киеву ракет Taurus

Канцлер Шольц: ФРГ не поставит Киеву ракеты, способные долететь до Москвы

close
Angelika Warmuth/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал он.

Шольц утверждает, что его позиция не изменится.

Он подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не способна сама использовать дальнобойные ракеты, поставляемые Западом, для этого понадобится эксперты из тех стран, где проводилось данное вооружение.

Украина требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории.

Ранее в Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами