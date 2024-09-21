Глава МИД Ливана принес на заседание Совбеза ООН фото с последствием взрывов пейджеров

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совета безопасности ООН фотографию, иллюстрирующую последствия взрывов пейджеров в стране, — окровавленную конечность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разве не терроризм, когда удар наносится по всему населению? В городах, на улицах, в магазинах — когда они просто занимаются своими повседневными делами», — спросил дипломат у членов Совбеза.

Позже он показал фото окровавленной конечности и призвал посмотреть «на ужас того, что произошло».

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского шиитского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка. Власти Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». 18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее Лавров прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане.