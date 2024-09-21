«Хезболла» заявила о гибели своего высокопоставленного командира при ударе по Бейруту

Командующий спецоперациями «Хезболлы» Ибрагим Акиль погиб в результате удара Военно-воздушных сил Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ливанского шиитского движения.

«Большой командир хадж Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни, полной самопожертвования, усилий, вызовов, успехов и побед», — отмечается в сообщении.

20 сентября армия Израиля сообщила о ликвидации главы командования спецопераций «Хезболлы» Ибрагима Акиля в Бейруте. По словам источника AFP, командир был вторым по значимости человеком в вооруженных силах «Хезболлы» после Фуада Шукра, который был убит израильским ударом в июле. По данным США, Акиль значился одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, за информацию о его местонахождении Вашингтон предлагал $7 млн.

В пятницу портал Axios писал, что в результате удара Израиля по Ливану было ликвидировано порядка 20 командиров из высшего руководства спецподразделения «Радван» движения «Хезболла». Источник заявил, что израильское руководство пришло к выводу, что не сможет решить ситуацию на границе с Ливаном дипломатически без этапа военной эскалации.

Ранее Израиль рассказал ООН о своих намерениях по поводу конфликта с Ливаном.