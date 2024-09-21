Тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших при стрельбе в Wildberries

Жители Ингушетии вышли на улицы встречать тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова, которые погибли в перестрелке в главном офисе компании. Об этом сообщает Telegram-канал »Новости Ингушетии».

«На кадрах видно, как тысячи местных жителей выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби», — сообщает издание.

Уточняется, что тело Алмазова направят в Долаково, а Эльмурзаева — в Кантышево, родные поселки погибших. Там в субботу, 21 сентября, пройдут джаназа-намазы — мусульманские погребальные богослужения.

До этого стали известны имена погибших сотрудников охраны Wildberries.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Позднее Бакальчука вызвали на допрос по возбужденному уголовному делу, задержали, однако позднее отпустили домой.

Ранее были установлены личности двух пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries.