Женщины насильно мобилизованных одесситов перекрыли дорогу у ТЦК

Женщины перекрыли улицу у ТЦК Одессы и требуют вернуть насильно мобилизованных мужей и сыновей. Кадры публикует украинское издание «Страна».

По данным автора видео, женщины встали живой стеной у ворот областного территориального центра комплектования (военкомата) Одессы, расположенного на улице Заньковецкой. Насильно мобилизованных мужчин, по словам автора видео, заставили подписать контракты на прохождение службы, не проводя военно-врачебную комиссию.

Задержанные мужчины находятся в автобусе на территории ТЦК, откуда их уже собираются отправить в украинскую армию.

На месте находятся сотрудники украинской полиции, которые пытаются заставить женщин покинуть территорию.

До этого глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер назвал законными задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) граждан на улицах, а видео с силовой мобилизацией одесситов — пропагандой.

19 сентября сообщалось, что сотрудники военкомата мобилизовали весь технический персонал одной из театральных трупп в Ужгороде на западе Украины за сутки до спектакля.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.